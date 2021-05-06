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06.05.2021  12:35   

Дорожники армируют плиту моста через Северский Донец (ФОТО)

Месяц назад были начаты работы на мосту автомобильной дороги Р-78 Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка км 41+005.

Сейчас выполнены работы по демонтажу мостового полотна одной части проезда. Дорожники армируют плиту, устанавливают опалубку тротуаров, выполняют работы по устройству деформационных швов.

В Службе автомобильных дорог в Харьковской области отметили, что движение автотранспорта будет осуществляться в реверсном режиме с помощью светофора.

«Комфортный проезд планируется открыть в конце 2021 года», – сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Справка. Мост расположен вблизи с. Задонецкое через р. Северский Донец на автомобильной дороге Р-78 км 41+005. Длина искусственного сооружения – 269,6 погонных метров. Год постройки моста – 1961, с тех пор он капитально не ремонтировался.

Тэги:  ремонт дорог, дороги, харьков, мост
 
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