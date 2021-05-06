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06.05.2021  08:48   

Часть дороги под Богодуховом приводят в порядок (ФОТО)

На дороге Богодухов - Валки - Новая Водолага начали работы по укладке верхнего слоя покрытия

В этом году дорогу ремонтируют на участке от города Богодухов до села Мусийки. Протяженность участка ремонта составляет 1,7 км. Ремонтные работы выполняют в рамках Программы Президента Украины «Большое строительство».

«На сегодня выполнены в полном объеме работы по холодному фрезерованию старого слоя покрытия и укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Сейчас выполняются работы по укладке верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси», - сообщили в ГП «Дороги Харьковщины».



В дальнейшем будут выполняться работы по укреплению обочин, нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке новых дорожных знаков.



Также в государственном предприятии отметили, что ремонт этой дороги выполнялся в период 2018-2020 годов на участке от дороги государственного значения Краснокутск - Старый Мерчик в направлении города Богодухов.

«Продолжение работ в 2021 году позволило продолжить участки ремонта прошлых лет и полностью соединить между собой новым дорожным покрытием дороги государственного значения Харьков - Ахтырка и Краснокутск - Старый Мерчик», - подчеркнули в ГП «Дороги Харьковщины».


 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ремонт дорог, дороги, харьков
 
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