06.05.2021 08:48

Часть дороги под Богодуховом приводят в порядок (ФОТО)

На дороге Богодухов - Валки - Новая Водолага начали работы по укладке верхнего слоя покрытия

В этом году дорогу ремонтируют на участке от города Богодухов до села Мусийки. Протяженность участка ремонта составляет 1,7 км. Ремонтные работы выполняют в рамках Программы Президента Украины «Большое строительство».



«На сегодня выполнены в полном объеме работы по холодному фрезерованию старого слоя покрытия и укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Сейчас выполняются работы по укладке верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси», - сообщили в ГП «Дороги Харьковщины».





В дальнейшем будут выполняться работы по укреплению обочин, нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке новых дорожных знаков.





Также в государственном предприятии отметили, что ремонт этой дороги выполнялся в период 2018-2020 годов на участке от дороги государственного значения Краснокутск - Старый Мерчик в направлении города Богодухов.



«Продолжение работ в 2021 году позволило продолжить участки ремонта прошлых лет и полностью соединить между собой новым дорожным покрытием дороги государственного значения Харьков - Ахтырка и Краснокутск - Старый Мерчик», - подчеркнули в ГП «Дороги Харьковщины».



