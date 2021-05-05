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05.05.2021  20:19   

С пятницы нельзя будет проехать по Слесарному переулку

Запрет будет действовать до 15 мая 2021 года.


//city.kharkov.ua

С 7 до 15 мая будет запрещено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Гражданской до ул. Короленко.

Объезжать закрытый участок можно будет по ул. Гражданской, пер. Воробьева и др.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, слесарный переулок
 
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