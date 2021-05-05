05.05.2021 20:19

С пятницы нельзя будет проехать по Слесарному переулку

Запрет будет действовать до 15 мая 2021 года.



//city.kharkov.ua

С 7 до 15 мая будет запрещено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Гражданской до ул. Короленко.

Объезжать закрытый участок можно будет по ул. Гражданской, пер. Воробьева и др.