С пятницы нельзя будет проехать по Слесарному переулку

Запрет будет действовать до 15 мая 2021 года.
С 7 до 15 мая будет запрещено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Гражданской до ул. Короленко.
Объезжать закрытый участок можно будет по ул. Гражданской, пер. Воробьева и др.
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Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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