05.05.2021 19:40

До конца праздников запрещено движение в начале Пушкинской

Запрет будет действовать до 10 мая 2021 года.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от пл. Конституции до пер. Мечникова, будет запрещено до 10 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков проведения работе по благоустройству прилегающей территории строящегося ТРЦ «Никольский».

Объезд закрытого участка осуществляется по ул. Короленко, пл. Конституции, пер. Мечникова и другим улицам.