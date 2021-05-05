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05.05.2021  19:40   

До конца праздников запрещено движение в начале Пушкинской

Запрет будет действовать до 10 мая 2021 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от пл. Конституции до пер. Мечникова, будет запрещено до 10 мая.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков проведения работе по благоустройству прилегающей территории строящегося ТРЦ «Никольский».
 
Объезд закрытого участка осуществляется по ул. Короленко, пл. Конституции, пер. Мечникова и другим улицам.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движения, транспорт, харьков, пушкинская, никольский
 
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