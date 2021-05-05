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05.05.2021  12:20   

Светоотражающие полосы для слабовидящих обновят на всех переходах харьковской подземки

В пешеходном переходе на станции метро «Армейская» и выходе из подземного перехода в сторону Харьковского государственного цирка выполнят текущий ремонт.

Об этом сегодня, 5 мая, на рабочем совещании в городском совете сообщил директор КП «Подземный город» Станислав Лебедев.

«В переходе, который ведет к цирку, уберут граффити, отремонтируют ступени. В пешеходном переходе на «Армейской» выполнят текущий ремонт, приведут в порядок стены», - уточнил Станислав Лебедев.   

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов также поручил руководителю КП «Подземный город» обновить перед всеми ступенями в переходах метро желтые линии для слабовидящих. Как сообщил Станислав Лебедев, ленты нанесут специальной краской со светоотражающим эффектом.

«Начнем с центральных станций, а потом перейдем к остальным. У нас 178 пешеходных выходов, и ленты нужно сделать вверху и внизу», - пояснил Станислав Лебедев.

Напомним, 6 апреля начали текущий ремонт подземного перехода в районе кинотеатра «Парк».

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, слабовидящие
 
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