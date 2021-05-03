03.05.2021 18:17

До конца лета закрыт Песочинский мост

С 3 мая 2021 года запрещено движение через путепровод в Песочине на участке дороги государственного значения М-18-1 (подъезд к международному аэропорту "Харьков").

Об этом сообщили в Службе автодорог в Харьковской области.

"Закрытие движения выполнено при поддержке Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Объезд закрытого участка осуществляется в согласовании с согласованной Департаментом патрульной полиции схемы организации дорожного движения", - информируют в службе.

Машины направляются на дороги М-29, М-18 и М-03.

Завершить капитальный ремонт планируют до конца августа.