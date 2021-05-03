Главная Новости Дороги и транспорт До конца лета закрыт Песочинский мост
03.05.2021  18:17   

До конца лета закрыт Песочинский мост

С 3 мая 2021 года запрещено движение через путепровод в Песочине на участке дороги государственного значения М-18-1 (подъезд к международному аэропорту "Харьков").

Об этом сообщили в Службе автодорог в Харьковской области. 
 
"Закрытие движения выполнено при поддержке Управления патрульной полиции в Харьковской области.
 
Объезд закрытого участка осуществляется в согласовании с согласованной Департаментом патрульной полиции схемы организации дорожного движения", - информируют в службе.
 
Машины направляются на дороги М-29, М-18 и М-03. 
 
Завершить капитальный ремонт планируют до конца августа. 
 
Источник:   Суспильне
 Тэги:  запрет движения, песочинский мост, харьков, объезд
 
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