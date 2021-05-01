01.05.2021 17:01

Игорь Терехов: Мы закупаем почти 100 троллейбусов нового поколения

В Харькове состоялись парад и выставка троллейбусов.



//city.kharkov.ua

Парад и выставка троллейбусов, посвященные 82-й годовщине пуска первой троллейбусной линии, прошли сегодня, 1 мая, в Харькове.

Сначала троллейбусы современных и старых моделей отправились по самому первому в городе маршруту - от ул. Университетской по ул. Сумской до Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Проехаться в колонне могли все желающие.

А около полудня эти же троллейбусы превратились в экспонаты выставки, организованной возле ст. м. «Госпром». Там были представлены самые современные троллейбусы с автономным ходом, модели «Богдан», ЛАЗ, чешская «Шкода» 1997 года выпуска и спецтроллейбус технической помощи, выпущенный в середине 1980-х годов.

В рамках выставки представители троллейбусных депо также отвечали на вопросы об истории транспорта и консультировали по вопросам трудоустройства.

Как отметил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, который тоже посетил выставку, обновление транспортного парка является сейчас одним из основных приоритетов в работе городской власти.

«Мы закупаем почти 100 троллейбусов нового поколения - с автономным ходом, которые уже ходят на Северную Салтовку, в Жихарь и Пятихатки. В этом году также начинаем собирать трамвай собственного производства. Кроме того, вскоре купим 150 новых автобусов и после этого будем собирать их в Харькове. Словом, развитие транспортной инфраструктуры очень важно, ведь это комфорт и безопасность горожан», - подчеркнул Игорь Терехов.

Справка. Троллейбусы курсируют по Харькову более 80 лет. Первая троллейбусная линия была открыта в городе 1 мая 1939 года. 5 мая транспорт начал курсировать по первому маршруту: от пл. Чекистов (ныне - ул. Университетская) по Спартаковскому переулку и ул. Сумской до Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Осенью 1939 года троллейбусы начали ездить до Южного вокзала.