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30.04.2021  15:55   

В субботу два троллейбуса пойдут другим маршрутом

Троллейбусы №18 и 50 изменят пути следования с 6:00 до 19:00 1 мая 2021 года.


//city.kharkov.ua
Движение троллейбусов по пл. Свободы, на участках от ул. Сумской до ул. Тринклера, от ул. Тринклера до пр. Науки, и по ул. Тринклера, на участке от пл. Свободы до пр. Независимости, будет запрещено с 6:00 до 19:00 1 мая.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на площади Свободы выставки «Харьков - город людей труда».
 
В это время троллейбусы будут курсировать так:
 
№18: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - разворотный круг «Парк им. Горького »;
 
№50: Пятихатки - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - левый поворот на пр. Науки у памятника Основателям Харькова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, 18 и 50 троллейбусы, запрет, тринклера, проспект науки, площадь свободы
 
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