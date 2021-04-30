30.04.2021 15:55

В субботу два троллейбуса пойдут другим маршрутом

Троллейбусы №18 и 50 изменят пути следования с 6:00 до 19:00 1 мая 2021 года.



//city.kharkov.ua

Движение троллейбусов по пл. Свободы, на участках от ул. Сумской до ул. Тринклера, от ул. Тринклера до пр. Науки, и по ул. Тринклера, на участке от пл. Свободы до пр. Независимости, будет запрещено с 6:00 до 19:00 1 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на площади Свободы выставки «Харьков - город людей труда».

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№18: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - разворотный круг «Парк им. Горького »;

№50: Пятихатки - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - левый поворот на пр. Науки у памятника Основателям Харькова.