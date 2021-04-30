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30.04.2021  15:11   

На улице Куликовской два дня будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта пбудет запрещено с 8:00 до 20:00 3 и 4 мая 2021 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 3 и 4 мая.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №32 по ул. Куликовской.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Дарвина, спуску Куликовскому и др.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, куликовс
 
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