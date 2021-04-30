"Письма счастья" отменили для некоторых водителей: новые правила

Новые правила для водителей. В Украине отменили так называемые «письма счастья», которые отправляют нарушителям правил дорожного движения на почту. Однако только для тех, кто оплатил штраф в первые десять дней. Сэкономленные деньги на печати писем направят на расширение парковочных площадок.
На письма тратятся немалые средства - печать и отправка административной постановления правонарушителю стоят 51,06 гривен. Еще одна проблема, которой теперь удастся избежать - повторная оплата штрафов. Многие водители сначала оплачивали штраф в первые 10 дней, а позже получали «письмо счастья» и из страха попасть в реестры должников платили еще раз.
Также для тех, кто оплачивает штраф в первые десять дней остается скидка в 50%. Изменения вступят в силу после того, как принятый Верховной Радой законопроект подпишет президент страны Владимир Зеленсьикий.
Ранее сообщалось, что в харьковских автошколах ввели курс по оплате парковки.
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