30.04.2021 12:10

"Письма счастья" отменили для некоторых водителей: новые правила

Новые правила для водителей. В Украине отменили так называемые «письма счастья», которые отправляют нарушителям правил дорожного движения на почту. Однако только для тех, кто оплатил штраф в первые десять дней. Сэкономленные деньги на печати писем направят на расширение парковочных площадок.





На письма тратятся немалые средства - печать и отправка административной постановления правонарушителю стоят 51,06 гривен. Еще одна проблема, которой теперь удастся избежать - повторная оплата штрафов. Многие водители сначала оплачивали штраф в первые 10 дней, а позже получали «письмо счастья» и из страха попасть в реестры должников платили еще раз.



Также для тех, кто оплачивает штраф в первые десять дней остается скидка в 50%. Изменения вступят в силу после того, как принятый Верховной Радой законопроект подпишет президент страны Владимир Зеленсьикий.

Ранее сообщалось, что в харьковских автошколах ввели курс по оплате парковки.