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29.04.2021  13:00   

На ХТЗ до августа закроют улицу для движение транспорта

Движение транспорта по ул. Михаила Водяного, на участке от ул. ХТЗ до пр. Индустриального, запрещено до 1 августа.


На ХТЗ до августа закроют улицу для движение транспорта

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением ремонта канализационной сети. Ранее планировалось, что движение восстановят 1 мая.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др.

Тэги:  транспорт, движение, харьков
 
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