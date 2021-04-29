29.04.2021 13:00

На ХТЗ до августа закроют улицу для движение транспорта

Движение транспорта по ул. Михаила Водяного, на участке от ул. ХТЗ до пр. Индустриального, запрещено до 1 августа.



На ХТЗ до августа закроют улицу для движение транспорта



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением ремонта канализационной сети. Ранее планировалось, что движение восстановят 1 мая.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др.