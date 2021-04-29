На ХТЗ до августа закроют улицу для движение транспорта

Движение транспорта по ул. Михаила Водяного, на участке от ул. ХТЗ до пр. Индустриального, запрещено до 1 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением ремонта канализационной сети. Ранее планировалось, что движение восстановят 1 мая.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др.
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На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.
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