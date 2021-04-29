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29.04.2021  10:36   

На пл. Конституции временно ограничили движение транспорта


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Движение транспорта по площади Конституции, на участке от дома №22 до дома №28, будет ограничено с 9:00 до 15:00 29 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с прокладкой кабеля связи по площади Конституции.

Тэги:  транспорт, движение, харьков
 
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