29.04.2021 10:36

На пл. Конституции временно ограничили движение транспорта



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Движение транспорта по площади Конституции, на участке от дома №22 до дома №28, будет ограничено с 9:00 до 15:00 29 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с прокладкой кабеля связи по площади Конституции.