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28.04.2021  15:55   

В четверг трамваи №23 и 26 временно изменят маршрут движения

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 9:30 до 14:30 29 апреля.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом и регулировкой контактной сети трамвая.
 
В это время трамваи будут курсировать так:
 
№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 микрорайон»;
 
№26: разворотный круг «Парк им. Горького» - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 микрорайон». 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков
 
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