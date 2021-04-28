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28.04.2021  10:05   

На улице Танкопия 29 апреля будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Танкопия, на участке от проспекта Петра Григоренко до бульвара Жасминового, будет запрещено с 8:00 до 20:00 29 апреля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта ул. Танкопия.

При этом беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
Тэги:  транспорт, движение, харьков, танкопия
 
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