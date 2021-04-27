Главная Новости Дороги и транспорт Троллейбус №17 меняет маршрут движения
27.04.2021  19:19   

Троллейбус №17 меняет маршрут движения

Движение троллейбусов на разворотном кругу «Станция метро «Научная» будет запрещено с 22:00 28 апреля 2021 года.


//city.kharkov.ua
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры. 
 
В связи с этим движение троллейбуса №17 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ул. Рудика» - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Конституции - пер. Спартаковский - ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Чкалова - ул. Лесопарковая - разворотный круг «Ул. Рудика».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, научная, 17 троллейбус
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.04 Дороги и транспорт В среду трамвай №8 изменит свой маршрут 27.04 Дороги и транспорт В Харькове до октября запрещается движение фур 27.04 Дороги и транспорт До середины мая движение по улице Достоевского будет ограничено
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 