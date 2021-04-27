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27.04.2021  15:53   

В Харькове до октября запрещается движение фур

Транзитное движение большегрузного транспорта запрещено с 6:00 30 апреля до 1 октября.


//city.kharkov.ua
Транзитное движение большегрузного транспорта (общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 9 т) через территорию города Харькова будет запрещено с 6:00 30 апреля до 1 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением большого количества ремонтных работ и различных мероприятий на территории города, а также в связи с капитальным ремонтом Песочинского путепровода. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, фуры
 
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