Во избежание создания пробок на Пасху, капремонт Песочинского путепровода начнется с 3 мая

Анонсированное дорожниками закрытие движения транспорта и пешеходов через Песочинский мост с 27 апреля перенесли, чтобы не создавать пробки на дорогах во время пасхальных праздников.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
Дорожники отметили, что учитывая пожелания жителей области, в связи с праздником Пасхи, чтобы уменьшить пробки в праздничные дни, закрытие движения транспорта и пешеходов через Песочинский путепровод переносится на 3 мая.
Также в связи с капитальным ремонтом сооружения будет запрещено движение транспортных средств всех категорий. Ремонт путепровода в службе обещают завершить в августе этого года, а пока что во избежание задержек в пути водителей просят воспользоваться альтернативными маршрутами.
«Просим водителей обращать внимание на новые дорожные знаки и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на указанном выше участке автодороги М-18-1. Кроме этого, на путепроводе возле поселка Жихарь, расположенном на дороге М-18 «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта» км 11 + 180 действует ограничение движения транспортных средств весом более 10 т», - информируют в Службе автомобильных дорог области.
Справка:
Путепровод обеспечивает движение автомобильного транспорта международным транспортным коридором E-105 и находится на участке которая совмещается с международными, междугородными и пригородными автобусными маршрутами. Среднесуточная интенсивность движения на участке размещения путепровода составляет до 30 000 авт. / сут.
В связи с разрушением путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге М-18-1 Подъезд в Международный аэропорт «Харьков» на км 0 518 в г. Харьков с 25.08.2019 года по 22.12.2019 движение было закрыто. В результате происшествия никто не пострадал.
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