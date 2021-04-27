27.04.2021 11:31

Во избежание создания пробок на Пасху, капремонт Песочинского путепровода начнется с 3 мая

Анонсированное дорожниками закрытие движения транспорта и пешеходов через Песочинский мост с 27 апреля перенесли, чтобы не создавать пробки на дорогах во время пасхальных праздников.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Дорожники отметили, что учитывая пожелания жителей области, в связи с праздником Пасхи, чтобы уменьшить пробки в праздничные дни, закрытие движения транспорта и пешеходов через Песочинский путепровод переносится на 3 мая.

Также в связи с капитальным ремонтом сооружения будет запрещено движение транспортных средств всех категорий. Ремонт путепровода в службе обещают завершить в августе этого года, а пока что во избежание задержек в пути водителей просят воспользоваться альтернативными маршрутами.

«Просим водителей обращать внимание на новые дорожные знаки и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на указанном выше участке автодороги М-18-1. Кроме этого, на путепроводе возле поселка Жихарь, расположенном на дороге М-18 «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта» км 11 + 180 действует ограничение движения транспортных средств весом более 10 т», - информируют в Службе автомобильных дорог области.

Справка:



Путепровод обеспечивает движение автомобильного транспорта международным транспортным коридором E-105 и находится на участке которая совмещается с международными, междугородными и пригородными автобусными маршрутами. Среднесуточная интенсивность движения на участке размещения путепровода составляет до 30 000 авт. / сут.



В связи с разрушением путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге М-18-1 Подъезд в Международный аэропорт «Харьков» на км 0 518 в г. Харьков с 25.08.2019 года по 22.12.2019 движение было закрыто. В результате происшествия никто не пострадал.