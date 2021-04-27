Главная Новости Дороги и транспорт До середины мая движение по улице Достоевского будет ограничено
27.04.2021  09:31   

До середины мая движение по улице Достоевского будет ограничено

Движение транспорта по ул. Достоевского, на участке от ул. Свистуновской до ул. Валдайской, ограничено до 17:00 14 мая.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Тэги:  транспорт, движение, харьков, достоевского
 
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