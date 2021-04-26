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26.04.2021  17:59   

Четыре дня по площади Свободы запрещен проезд транспорта

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы выставки «Харьков - город людей труда».


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина, запрещено с 10:00 26 апреля до 6:00 30 апреля.
 
Движение транспорта организовано по правой стороне пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
 
Также с 6:00 30 апреля до 10:00 5 мая будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. На этот период путь следования автобусов №20э, 119э, проходящих по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, изменится следующим образом: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.
 
Кроме того, движение транспорта будет запрещено с 5:00 до 19:00 1 мая по ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы.
 
В связи с этим автобусы, проходящие по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до спуска Клочковского, будут ходить следующим образом:
 
№33э изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Научная»;
 
№97э, 270э изменят конечную остановку и путь следования к ней: спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки - ст. м. «Научная» - пр. Науки - пр. Независимости - спуск Клочковский и далее по маршруту.
 
Также с 27 апреля по 5 мая будет приостановлена работа площадки для парковки на пл. Свободы - от ул. Тринклера до ул. Сумской.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, площадь свободы
 
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