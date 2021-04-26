26.04.2021 12:00

На улице Куликовской два дня будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 27 и 28 апреля.



На улице Куликовской два дня будет запрещено движение транспорта



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №32 по ул. Куликовской.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Дарвина, спуску Куликовскому и др.