25.04.2021 12:33

В Харькове предлагают убрать маршрутки, дублирующие маршрут троллейбусов

Харьковчанин предлагает оптимизировать автобусные маршруты и маршруты электротранспорта в городе.

Соответствующая петиция опубликована на сайте Харьковского городского совета 13 апреля.

Автор петиции Оксана Храмова предлагает полностью ликвидировать автобусные маршруты, которые идут параллельно троллейбусным, так как они загрязняют окружающую среду. Она отмечает, чтобы избежать транспортного коллапса необходимо заранее усилить параллельные троллейбусные линии дополнительными выпусками.

Оксана Храмова утверждает, что в Харькове существует не менее пяти автобусных маршрутов, которые полностью дублируют троллейбусные:

- 18е - 1 трол.;

- 52е - 34 трол.;

- 79е - 6 трол.;

- 238е - 11 трол.;

- 107е - 35 трол.;

Также предлагается полностью ликвидировать автобусные маршруты, которые почти идентичны троллейбусных:

- 115е ездит чуть дальше, чем 5-й троллейбус

- 147е полностью повторяет 3-й и 46-й троллейбусы. Если их объединить, то 147е можно ликвидировать.

Одновременно с этим автор предлагает совместить 18-й маршрут троллейбуса (ст. м. Госпром - Больница неотложной помощи) и 6-й(ул. Университетская - станция Основа), но при условии решения проблем с парковкой на Сумской.

Ну и не забыл автор петиции о выделенной полосе для общественного транспорта. По словам Храмовой, на проспекте Гагарина для нее есть все предпосылки и возможности.

На данный момент петиция набрала 64 голоса.

Напомним, чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна набрать 5000 подписей.

Ранее сообщалось, что для городских маршрутов у турецкой компании планируется приобрести 8-метровые и 6-метровые низкопольные автобусы. Курсировать они будут по брошенным частными перевозчиками маршрутам. Например, по улицам Светлой, Балакирева, до Большой Даниловки и пр.