Укрзализныця тестирует новый маршрут Харьков-Днепр-Харьков

Уже с 29 апреля по 15 мая Укрзализныця запустит экспресс Харьков - Днепр - Харьков. В ведомстве хотят проверить спрос и популярность маршрута среди пассажиров.
"Удобные утренние и вечерние маршруты продолжительностью 3,5 часа соединят два города-миллионники и позволят жителям Лозовой, Павлограда и города Синельниково удобно и безопасно добраться областных центров"., - говорится в сообщении Укрзализныци.
Отмечается, что поезд №793 / 794 Харьков - Днепр - Харьков из Харькова будет отправляться в 6:51, время прибытия - 10:30. С Днепра же будет отправляться в 18:33, время прибытия - 22:16.
В обратном направлении поезд №795 / 796 Днепр - Харьков - Днепр с Днепра будет отправляться в Харьков в 6:23, а возвращаться из Харькова в Днепр в 18:31.
Напомним, "Укрзализныця" в период локдауна назначила спецрейсы в области, которые находятся в "красной" карантинной зоне. В частности, в Ужгород 1 апреля запустят поезд с Лисичанска, который будет курсировать через Харьков.
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Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного, так что не упустите хорошую возможность поставить все точки над i.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения
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