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24.04.2021  15:44   

Укрзализныця тестирует новый маршрут Харьков-Днепр-Харьков

Уже с 29 апреля по 15 мая Укрзализныця запустит экспресс Харьков - Днепр - Харьков. В ведомстве хотят проверить спрос и популярность маршрута среди пассажиров.

"Удобные утренние и вечерние маршруты продолжительностью 3,5 часа соединят два города-миллионники и позволят жителям Лозовой, Павлограда и города Синельниково удобно и безопасно добраться областных центров"., - говорится в сообщении Укрзализныци.

Отмечается, что поезд №793 / 794 Харьков - Днепр - Харьков из Харькова будет отправляться в 6:51, время прибытия - 10:30. С Днепра же будет отправляться в 18:33, время прибытия - 22:16.

В обратном направлении поезд №795 / 796 Днепр - Харьков - Днепр  с Днепра будет отправляться в Харьков в 6:23, а возвращаться из Харькова в Днепр в 18:31.

Напомним, "Укрзализныця" в период локдауна назначила спецрейсы в области, которые находятся в "красной" карантинной зоне. В частности, в Ужгород 1 апреля запустят поезд с Лисичанска, который будет курсировать через Харьков.
 

Источник:   Укрзализныця
 Тэги:  укрзализныця, спецрейсы
 
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