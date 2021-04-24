24.04.2021 15:44

Укрзализныця тестирует новый маршрут Харьков-Днепр-Харьков

Уже с 29 апреля по 15 мая Укрзализныця запустит экспресс Харьков - Днепр - Харьков. В ведомстве хотят проверить спрос и популярность маршрута среди пассажиров.

"Удобные утренние и вечерние маршруты продолжительностью 3,5 часа соединят два города-миллионники и позволят жителям Лозовой, Павлограда и города Синельниково удобно и безопасно добраться областных центров"., - говорится в сообщении Укрзализныци.



Отмечается, что поезд №793 / 794 Харьков - Днепр - Харьков из Харькова будет отправляться в 6:51, время прибытия - 10:30. С Днепра же будет отправляться в 18:33, время прибытия - 22:16.



В обратном направлении поезд №795 / 796 Днепр - Харьков - Днепр с Днепра будет отправляться в Харьков в 6:23, а возвращаться из Харькова в Днепр в 18:31.

Напомним, "Укрзализныця" в период локдауна назначила спецрейсы в области, которые находятся в "красной" карантинной зоне. В частности, в Ужгород 1 апреля запустят поезд с Лисичанска, который будет курсировать через Харьков.

