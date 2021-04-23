Четыре дня не будут курсировать 7-й и 46-й троллейбусы

Движение троллейбусов будет запрещено ежедневно с 9:30 до 16:00 24, 26, 29 и 30 апреля 2021 год.
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Непредсказуемый день – ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить день творчеству. А еще лучше любви.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь.
Впервые День английского языка (English Language Day), как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью.
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