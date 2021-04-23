23.04.2021 17:19

Четыре дня не будут курсировать 7-й и 46-й троллейбусы

Движение троллейбусов будет запрещено ежедневно с 9:30 до 16:00 24, 26, 29 и 30 апреля 2021 год.



//city.kharkov.ua

Движение троллейбусов по пр. Московскому и бул. Грицевца, на участке от ул. Плиточной до разворотного круга «м/р «Горизонт», будет запрещено ежедневно с 9:30 до 16:00 24, 26, 29 и 30 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части.

На время работ троллейбус №46 курсировать не будет.

Также ежедневно с 9:30 до 16:00 27 и 28 апреля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому и бул. Грицевца, на участке от ул. Плиточной до разворотного круга «м/р «Горизонт», и по ул. Плиточной и ул. Шариковой, от пр. Московского до разворотного круга «Восточный». В это время не будут курсировать троллейбусы №7 и 46.