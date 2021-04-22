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22.04.2021  14:56   

С пятницы на две недели - запрет движения по Корсиковскому переулку

Это связано с проведением ремонтных работ на магистральных трубопроводах.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта в пер. Корсиковском, в районе перекрестка с пер. Виленского, будет запрещено с 8:00 23 апреля до 17:00 7 мая 2021 года.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на магистральных трубопроводах по пер. Корсиковскому.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пер. Электромеханическому, пер. Бетховена и др.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, корсиковский переулок
 
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