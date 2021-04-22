22.04.2021 14:56

С пятницы на две недели - запрет движения по Корсиковскому переулку

Это связано с проведением ремонтных работ на магистральных трубопроводах.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта в пер. Корсиковском, в районе перекрестка с пер. Виленского, будет запрещено с 8:00 23 апреля до 17:00 7 мая 2021 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на магистральных трубопроводах по пер. Корсиковскому.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пер. Электромеханическому, пер. Бетховена и др.