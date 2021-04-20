Главная Новости Дороги и транспорт Вниманию водителей: на транспортной развязке возле Экопарка идет ремонт моста (ФОТО)
20.04.2021  08:19   

Вниманию водителей: на транспортной развязке возле Экопарка идет ремонт моста (ФОТО)

На одной половине сооружения, расположенного на дороге М-20 (на г. Белгород) км 12 +100 продолжаются работы по подготовке к устройству асфальтобетонного покрытия

Мост на автомобильной дороге М-20 вблизи Фельдман-Экопарк был построен в 1968 году и с тех пор капитально не ремонтировался.

Сейчас работы ведутся на одной половине моста – выполнен демонтаж проезжей части правого проезда. Продолжаются работы по ремонту опор, пролетных строений и устройство конусов. На прошлых выходных мостовики выполнили работу по изоляции.

Сейчас продолжаются работы по подготовке к устройству асфальтобетонного покрытия.



Движение автотранспорта осуществляется в реверсном режиме.

Работы планируют завершить до конца 2021 года.

Служба автомобильных дорог обращается к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки, заботиться о собственной безопасности и безопасности других.

 

Источник:   САД
 Тэги:  ремонт дорог, дороги, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.04 Дороги и транспорт В Тишках ремонтируют дорогу 15.04 Дороги и транспорт На дороге Дергачи - Пятихатки завершили укладку верхнего слоя асфальта 12.03 Дороги и транспорт На Окружной снимают асфальт (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 