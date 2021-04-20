Вниманию водителей: на транспортной развязке возле Экопарка идет ремонт моста (ФОТО)

На одной половине сооружения, расположенного на дороге М-20 (на г. Белгород) км 12 +100 продолжаются работы по подготовке к устройству асфальтобетонного покрытия
Мост на автомобильной дороге М-20 вблизи Фельдман-Экопарк был построен в 1968 году и с тех пор капитально не ремонтировался.
Сейчас работы ведутся на одной половине моста – выполнен демонтаж проезжей части правого проезда. Продолжаются работы по ремонту опор, пролетных строений и устройство конусов. На прошлых выходных мостовики выполнили работу по изоляции.
Сейчас продолжаются работы по подготовке к устройству асфальтобетонного покрытия.
Движение автотранспорта осуществляется в реверсном режиме.
Работы планируют завершить до конца 2021 года.
Служба автомобильных дорог обращается к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки, заботиться о собственной безопасности и безопасности других.
Комментариев: 0
Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
влажность:
давление:
ветер: