20.04.2021 08:19

Вниманию водителей: на транспортной развязке возле Экопарка идет ремонт моста (ФОТО)

На одной половине сооружения, расположенного на дороге М-20 (на г. Белгород) км 12 +100 продолжаются работы по подготовке к устройству асфальтобетонного покрытия

Мост на автомобильной дороге М-20 вблизи Фельдман-Экопарк был построен в 1968 году и с тех пор капитально не ремонтировался.

Сейчас работы ведутся на одной половине моста – выполнен демонтаж проезжей части правого проезда. Продолжаются работы по ремонту опор, пролетных строений и устройство конусов. На прошлых выходных мостовики выполнили работу по изоляции.



Сейчас продолжаются работы по подготовке к устройству асфальтобетонного покрытия.





Движение автотранспорта осуществляется в реверсном режиме.

Работы планируют завершить до конца 2021 года.



Служба автомобильных дорог обращается к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки, заботиться о собственной безопасности и безопасности других.