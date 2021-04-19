Во вторник 26-й трамвай изменит маршрут

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с выполнением работ по демонтажу опор контактной сети.
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День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью местами кратковременный дождь, местами туман. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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