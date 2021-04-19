19.04.2021 18:18

Во вторник 26-й трамвай изменит маршрут

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с выполнением работ по демонтажу опор контактной сети.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко, будет запрещено с 9:30 до 14:30 20 апреля.

На это время трамвай №26 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».