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19.04.2021  18:18   

Во вторник 26-й трамвай изменит маршрут

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с выполнением работ по демонтажу опор контактной сети.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко, будет запрещено с 9:30 до 14:30 20 апреля.
 
На это время трамвай №26 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, 26-й трамвай
 
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