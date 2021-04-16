16.04.2021 12:21

В Тишках ремонтируют дорогу

На дороге Харьков - Липцы - Борисовка восстанавливают почти 6-километровый участок.

Ремонтные работы выполняются в пределах населенных пунктов Русские Тишки и Черкасские Тишки.



Автомобильную дорогу О-212553 «Харьков - Липцы - Борисовка» восстанавливают в рамках Программы Президента Украины «Большое строительство». Протяженность участка, который сейчас ремонтируют, составляет 5,8 км.



Работы выполняет подрядная организация ООО «Славдорстрой».



«На сегодня выполнены работы по холодному фрезерованию старого слоя покрытия. Начаты работы по укладке выравнивающего и верхнего слоев покрытия. В дальнейшем будут выполняться работы по устройству площадок для остановки общественного транспорта с заменой автопавильонов, нанесению горизонтальной дорожной разметки, установке дорожных знаков, восстановлению входных и выходных оголовков водопропускных труб», – рассказали в ГП «Дороги Харьковщины».