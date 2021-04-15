15.04.2021 14:11

Оплатить налоги и подать декларацию можно будет через "Дію"

Уплата налогов, представление деклараций для физических лиц-предпринимателей по упрощенной системе, справка о полученных доходах и уже уплаченные взыскания и состояние расчетов с бюджетом.

Такие услуги для бизнеса появятся уже этой весной в мобильном приложении и на портале "Дія".



"Процессы заполнения деклараций в Действия максимально автоматизировано. Система заполнять юзера все поля так, что ему предстоит ответить всего на 4 вопроса. К примеру, сегодняшняя декларация - это 2 страницы с более чем 30 полями."



Также через "Дію" украинцев буду извещать о предельных сроках оплаты, наличии налоговых обязательств или задолженности. По мнению фискалов, это поможет избежать штрафов и сэкономит средства предпринимателей.



"Кроме того, мы интегрируем "Дію" с банками. Благодаря этому, по согласию пользователя "Дія" будет делать запрос в банк или банки (если ФЛП имеет открытые счета в нескольких), и отражать общую сумму поступлений за выбранный отчетный период с ФЛП-счета или счетов."



В Минцифры отмечают, что сумму доходов сможет видеть только пользователь, приложение от его имени будет делать только запрос в банк и заполнять поле декларации. Что касается других планов расширения портала действие, то чиновники осенью планируют еще запустить электронный акциз и электронную марку. Так, предприниматель не только сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и сообщить о нарушениях, но и по упрощенной процедуре сможет заказать и оплатить марки для производителей и экспортеров.

Ранее мі писали, что с 23 августа 2021 года каждая организация будет принимать цифровые паспорта в «Дії». Теперь они на уровне закона имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги