15.04.2021 12:59

На дороге Дергачи - Пятихатки завершили укладку верхнего слоя асфальта

Автомобильную дорогу С211017 ремонтируют в рамках Программы Президента «Большое строительство».

В этом году работы выполняются на участке от села Черкасские Тишки до города Дергачи. Протяженность участка ремонта составляет 5,8 км. Работы выполняет подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг».

«На сегодня выполнены работы по разрыхлению старого слоя покрытия с последующим уплотнением, стабилизации основы методом холодного ресайклинга, укладке слоев основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом, укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Начаты работы по обустройству примыканий, разработке грунта на обочинах и укреплению обочин», – рассказали в ГП «Дороги Харьковщины».