Главная Новости Дороги и транспорт На улице Олеся Гончара на три месяца запрещается движение транспорта
15.04.2021  08:00   

На улице Олеся Гончара на три месяца запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участке от ул. Сумской до ул. Алчевских, будет запрещено с 8:00 15 апреля по 17:00 15 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе по ул. Олеся Гончара.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицами: Маяковского, Алчевских, Сумской, Веснина и др.
Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.04 Дороги и транспорт Часть Московского проспекта перекроют до 1 июня 13.04 Дороги и транспорт На улице Искринской запрещается движение транспорта 12.04 Дороги и транспорт Два дня по Куликовской запретят движение транспорта
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 