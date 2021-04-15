На улице Олеся Гончара на три месяца запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участке от ул. Сумской до ул. Алчевских, будет запрещено с 8:00 15 апреля по 17:00 15 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе по ул. Олеся Гончара.
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