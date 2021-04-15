15.04.2021 08:00

На улице Олеся Гончара на три месяца запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участке от ул. Сумской до ул. Алчевских, будет запрещено с 8:00 15 апреля по 17:00 15 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе по ул. Олеся Гончара.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицами: Маяковского, Алчевских, Сумской, Веснина и др.