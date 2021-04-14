14.04.2021 14:40

Харьковчане за первые три месяца 2021 года года купили новых авто на 51 млн долларов

В первом квартале текущего года в Харькове и области приобрели 1 560 новых автомобилей.

Сумма покупок составила 51 млн долларов США, говорится на сайта по продаже автомобилей RST.ua

Лидером среди брендов в январе-марте был Toyota. Почти 220 таких новых автомобилей получили регистрацию в регионе. Кроме этих авто часто выбирали Renault, Nissan, Suzuki и Mazda, – говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Кроссовер Nissan Qashqai получил наибольшее количество продаж среди моделей и покрыл 6% рынка. Также в регионе часто регистрировали Toyota RAV4 и Kia Sportage.



Почти 80% зарегистрированных автомобилей – кроссоверы. Доля авто, оборудованных дизельными моторами составила 25% рынка, а средний объем двигателя составлял 2 л. автомобили с ценой от 17 до 35 тыс. долларов получили долю рынка 55%. Средняя цена каждого автомобиля, который зарегистрировали в первом квартале превысила 32 тыс. долларов.

Всего в первом квартале текущего года украинцы приобрели 21 000 новых автомобилей. Сумма покупок составила 660 млн долларов США. Лидером среди брендов в январе-марте был Toyota, а среди моделей – Toyota RAV4. Самыми дорогими автомобилями первого квартала были Rolls-Royce

Cullinan и Wraith (каждая почти по 500 тыс. долларов); один Aston Martin DB11 (270 тыс. долларов) и два DBX (по 260 тыс. долларов), три Bentley Flying Spur, три Continental GT и пять Bentayga (стоимость каждой составляет почти по 300 тыс. долларов).

Напомним, в течение 2020 года, в Харькове и области реализовали 6 300 новых автомобилей на общую сумму 200 млн долларов. Тогда бестселлером был кроссовер Toyota RAV4.

Напомним, что на рынке жилья все более отчетливо заявляет о себе новый сегмент покупателей: клиенты, которые приобретают жилье для родителей.