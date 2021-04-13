На Харковщине начали ремонт самого старого моста в области

Ремонт на дороге Чугуев-Меловое выполняют в рамках Программы Президента «Большое строительство».
В Службе автомобильных дорог сообщили, что движение автотранспорта будет осуществляться в реверсном режиме.
В начале апреля были выполнены работы по демонтажу тротуара левого проезда моста на Н-26 «Чугуев-Меловое», км 12+572.
Сейчас подрядная организация ООО «ОП МОСТ 1» выполняет работы по устройству подпорной стенки и ремонту арки.
По информации Службы автомобильных дорог, работы планируют завершить в конце 2021 года.
Справка. Мост расположен в с. Коробочкино на автомобильной дороге Н-26, км 12+572. Длина искусственного сооружения - 30,66 погонных метров, год постройки - 1896-й, это самый старый мост в области. Последний капитальный ремонт проводился в 1976 году.
Комментариев: 0
Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
влажность:
давление:
ветер: