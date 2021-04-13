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13.04.2021  12:32   

На Харковщине начали ремонт самого старого моста в области

Ремонт на дороге Чугуев-Меловое выполняют в рамках Программы Президента «Большое строительство».

В Службе автомобильных дорог сообщили, что движение автотранспорта будет осуществляться в реверсном режиме.

В начале апреля были выполнены работы по демонтажу тротуара левого проезда моста на Н-26 «Чугуев-Меловое», км 12+572.

Сейчас подрядная организация ООО «ОП МОСТ 1» выполняет работы по устройству подпорной стенки и ремонту арки.

По информации Службы автомобильных дорог, работы планируют завершить в конце 2021 года.

Справка. Мост расположен в с. Коробочкино на автомобильной дороге Н-26, км 12+572. Длина искусственного сооружения - 30,66 погонных метров, год постройки - 1896-й, это самый старый мост в области. Последний капитальный ремонт проводился в 1976 году.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  мост, ремонт, харьков
 
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