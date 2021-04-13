13.04.2021 11:40

Часть Московского проспекта перекроют до 1 июня

Движение транспорта по пр. Московскому от дома №80 / 82 в сторону площади Защитников Украины будет ограничено с 14 апреля до 1 июня 2021 года.



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По информации Департамента инфраструктуры, с 14 апреля по 1 июня 2021, в связи с проведением строительных работ ОДО «Жилстрой-2», ограничивается движение транспортных средств по пр. Московскому в районе дома №80 / 82 по ул. Московском при движении в сторону к площади Защитников Украины.



Движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ дорожной полосе.

Также напомним, что движение транспорта по ул. Искринской, на участке от ул. Спартака до ул. Сомовской, будет запрещено с 14 апреля до 1 июня.