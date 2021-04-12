12.04.2021 18:49

В городском электротранспорте введут функцию аварийного вызова

GPS-датчики в наземном электротранспорте усовершенствуют и оснастят дополнительными функциями, в частности, установят кнопку аварийного вызова.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 апреля 2021 года, сообщил директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Васенко во время выездного заседания постоянной комиссии по вопросам транспорта и связи Харьковского городского совета на предприятие.

По его словам, дополнительная функция позволит водителям, в случае необходимости, оперативно связываться с диспетчерами, представителями Национальной полиции и спасателями. Сейчас оборудование проходит тестирование.

«Кроме того, что датчик передает координаты и скорость подвижного состава, имеет функцию громкой связи. У водителя будет кнопка аварийного вызова, которая очень нужна в нештатных ситуациях», - отметил Владислав Васенко.

Также, по его словам, на предприятии будут работать над устранением аварийных участков на дорогах наземного электротранспорта, а для совершенствования работы подвижного состава электротранспорта и самого КП разработают программу стратегии работы на ближайшие годы.

Напомним, что также на дорогах города будет установлено более 1 тыс. камер видеонаблюдения, чтобы фиксировать нарушение правил дорожного движения.