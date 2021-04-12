Трамваи №№ 16, 16А, 26, 27 временно изменят маршрут

Движение трамваев по ул.Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, запрещается 13 и 14 апреля с 9.30 до 15.00.
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с необходимостью выполнения КП «Горэлектротранссервис» работ по ремонту трамвайных путей,
Движение трамваев будет организовано следующим образом:
№16: РК «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Виринская – ул. Семиградская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;
№16а: РК «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Виринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;
№26:
часть: РК «Юго-Восточное» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – РК «Салтовское».
часть: РК «Парк им. Горького» – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк».
№27: РК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк».
Комментариев: 0
Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к делу.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
влажность:
давление:
ветер: