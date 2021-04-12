12.04.2021 08:58

Трамваи №№ 16, 16А, 26, 27 временно изменят маршрут

Движение трамваев по ул.Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, запрещается 13 и 14 апреля с 9.30 до 15.00.



//gortransport.kharkov.ua

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с необходимостью выполнения КП «Горэлектротранссервис» работ по ремонту трамвайных путей,



Движение трамваев будет организовано следующим образом:



№16: РК «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Виринская – ул. Семиградская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;



№16а: РК «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Виринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;



№26:

часть: РК «Юго-Восточное» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – РК «Салтовское».

часть: РК «Парк им. Горького» – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк».



№27: РК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк».