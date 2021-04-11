Главная Новости Дороги и транспорт Новый автомобиль можно поставить на учет сразу в автосалоне
11.04.2021  15:10   

Новый автомобиль можно поставить на учет сразу в автосалоне

Украинцы могут поставить новые автомобили на учет не выходя из автосалона. Соответствующее решение Кабинета Министров вступило в силу.

 
Правительство внесло изменения в Порядок государственной регистрации транспортных средств. Соответствующее постановление вступило в силу. Так, владельцы автомобилей могут получить номерные знаки и техпаспорт на машину в салоне, где ее приобрели.
 
Государственная регистрация новых транспортных средств может проводиться сервисными центрами МВД с участием субъектов хозяйствования, которые стоят на учете в Главном сервисном центре МВД и осуществляют продажу таких транспортных средств.
 
Документ также позволяет предоставлять часть услуг в онлайн формате и сокращает время непосредственного обслуживания в сервисном центре МВД.
 
Через электронный кабинет водителя можно:
  • подавать документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных документов (если транспортному средству не нужен обзор экспертной службы МВД)
  • заказывать из числа имеющихся в сервисном центре МВД номерные знаки, в том числе и платные;
  • оформлять договоры купли-продажи транспортных средств в электронном виде.
Также разрешается не проводить экспертный обзор автомобилей, которые перерегистрируют в связи с изменением паспортных данных владельца, приобретением индивидуальных номерных знаков и тому подобное.
Тэги:  регистрация, авто, автосалон
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 Спорт Открывается регистрация на Харьковский международный марафон 31.03 Спорт Продолжается регистрация на Харьковский полумарафон 16.03 Спорт Продолжается регистрация на курсы Kharkiv Sport Academy 3.0
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 