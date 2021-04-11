11.04.2021 15:10

Новый автомобиль можно поставить на учет сразу в автосалоне

Украинцы могут поставить новые автомобили на учет не выходя из автосалона. Соответствующее решение Кабинета Министров вступило в силу.

Правительство внесло изменения в Порядок государственной регистрации транспортных средств. Соответствующее постановление вступило в силу. Так, владельцы автомобилей могут получить номерные знаки и техпаспорт на машину в салоне, где ее приобрели.

Государственная регистрация новых транспортных средств может проводиться сервисными центрами МВД с участием субъектов хозяйствования, которые стоят на учете в Главном сервисном центре МВД и осуществляют продажу таких транспортных средств.

Документ также позволяет предоставлять часть услуг в онлайн формате и сокращает время непосредственного обслуживания в сервисном центре МВД.

Через электронный кабинет водителя можно:

подавать документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных документов (если транспортному средству не нужен обзор экспертной службы МВД)

заказывать из числа имеющихся в сервисном центре МВД номерные знаки, в том числе и платные;

оформлять договоры купли-продажи транспортных средств в электронном виде.

Также разрешается не проводить экспертный обзор автомобилей, которые перерегистрируют в связи с изменением паспортных данных владельца, приобретением индивидуальных номерных знаков и тому подобное.