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09.04.2021  17:34   

Утром в понедельник не стоит ждать 8-й трамвай на Плехановской

Движение трамваев будет запрещено с 9:00 до 15:00 12 апреля 2021 года.

Движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина, будет запрещено с 9:00 до 15:00 12 апреля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
 
В связи с этим, трамвай №8 будет курсировать так:
 
- по направлению к разворотному кругу «602 м/р»: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р»;
 
- по направлению к разворотному кругу «Ул. Одесская»: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «Ул. Одесская».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, ограничение, харьков, маршрут
 
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