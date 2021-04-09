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09.04.2021  10:28   

Более 50% украинцев не используют ремни безопасности в авто. Статистика

Информационная акция является совместной инициативой Национальной полиции Украины и Консультативного миссии ЕС в Украине.

Как рассказала начальник Управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак, целью мероприятия является привлечение внимания общественности к риску травм и смертей, к которым может привести пренебрежение ремнями безопасности во время движения, а также поощрить украинцев пристегиваться в автомобилях как на передних, так и на задних сиденьях.



- По результатам онлайн-исследования, к сожалению, установлено, что более половины опрошенных украинцев не пользуются ремнем безопасности, - отметила Алена Стрижак. - В рамках кампании, призванной привлечь как можно больше украинцев пристегиваться ремнями безопасности, полиция показывать водителям и пассажирам, почему это важно.



В Харькове мероприятия продлятся с 8 апреля по 2 мая. В течение кампании полиция будет проводить разъяснительную работу на дорогах и парковках города, в парках, где оборудованных информационно-демонстративных зонах с симулятором столкновения учить граждан, как обезопасить себя во время поездки в автомобиле. Желающие могут безопасным способом почувствовать, что происходит с человеком в авто во время столкновения. На встречах со школьниками полицейские расскажут и наглядно продемонстрируют, почему необходимо пользоваться ремнем безопасности водителям и пассажирам.

Основная задача, которую ставят перед собой инициаторы кампании - мотивировать украинский всегда использовать ремни безопасности в автомобилях.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  ремни безопасности, полиция, статистика
 
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