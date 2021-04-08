08.04.2021 14:17

Замминистра финансов: Харьков лидирует по развитию транспортной инфраструктуры

Харьков занимает лидирующие позиции в стране в плане развития транспортной инфраструктуры.

Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе открытия Международного форума «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов» сообщил заместитель Министра финансов Украины Александр Кава.

«Был приятно удивлен состоянием города и дружелюбием его жителей. Не понимаю, почему из того же Киева люди не едут сюда на выходные. Все любят поехать на викенд во Львов. Город очень недооценен, и этот момент можно восполнить. Приятно, что Харьков стоит на первом плане по развитию транспортной инфраструктуры, и многим городам есть чему у него поучиться. Выйдя их этого конгресс-холла, вы сможете увидеть троллейбусы с автономным ходом, которые обслуживают уже несколько регулярных маршрутов в Харькове. Для многих городов - это еще то новшество, которое нужно реализовать», - отметил Александр Кава.

По его словам, город активно работает с международными финансовыми организациями, привлек более 300 млн евро Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на развитие метрополитена. Также целеустремленно работает над обновлением электротранспорта, и другие города такой активности не проявляют. По словам замминистра, в будущем планируется реализовать проект по обновлению электротранспорта в городах на условиях софинансирования государственного и местного бюджетов.

Также он отметил, что сейчас ведется активная работа по реконструкции и расширению до четырех полос участка дороги от Полтавы до Валок, и Министерство финансов Украины ищет финансирование для строительства объездной дороги вокруг Валок и реконструкции до четырех полос оставшегося участка трассы от Валок до Харькова.

«Я надеюсь, что года через два от Киева до Харькова будет вести четырехполосная дорога, и, не нарушая правил дорожного движения, из Киева до Харькова можно будет доехать чуть больше чем за четыре часа», - отметил замминистра финансов.



Напомним, сегодня в Харькове проходит Международный форум «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов», на котором обсуждаются проблемы и перспективы развития городской инфраструктуры.