06.04.2021 11:10

Игорь Терехов побывал на производстве турецких автобусов "Karsan"

Большому городу нужны большие автобусы. Делегация Харькова во главе с исполняющим обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетила предприятие, где производят современный общественный транспорт.



facebook.com/ihor.terekhov

Об этом исполняющий обязанности мэра рассказал на своей официальной странице в Фейсбук.

Игорь Терехов ознакомился с производством автобусов компании Карсан, которая производит транспорт более 50 лет для 24 стран мира.

Особое внимание Игорь Терехов уделил 6 и 8-метровым моделям на 22 и 58 мест, с низким полом, которые будут удобны для использования на улицах Харькова. В том числе для людей с ограниченными возможностями и для детей.