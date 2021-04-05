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05.04.2021  15:49   

На два месяца стоит забыть о поездках по Динамовской

Движение транспорта по улице Динамовской, будет запрещено с 6 апреля по 11 июня 2021 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по улице Динамовской, на участке от ул. Тринклера до пер. Фанинского, будет запрещено с 6 апреля по 11 июня.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе по ул. Динамовской.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Сумской и ул. Белой Акации.
 
Тэги:  движение, ограничение, харьков
 
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