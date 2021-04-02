02.04.2021 10:36

Троллейбус №13 временно сокращает свой маршрут

В связи с реконструкцией перекрестка пр. Московский - ул. Полевая троллейбус №13 с 3 апреля и до завершения работ будет курсировать до станции метро «Турбоатом».



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в это время будет запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от станции метро «Защитников Украины» до станции метро «Турбоатом».



Таким образом, троллейбус №13 будет курсировать по такому маршруту: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – ст. м. «Турбоатом».