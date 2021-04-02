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02.04.2021  08:33   

На улице Броненосца «Потемкин» ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Броненосца «Потемкин», на участке от пр. Московского до пер. Старомосковского, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 со 2 по 12 апреля.

На улице Броненосца «Потемкин» ограничивается движение транспорта

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части на этом участке.

Движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», на участке от пр. Московского до разворотного круга «Ст. м. «Защитников Украины», 2 апреля будет обеспечено в оба направления.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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