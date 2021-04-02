На улице Броненосца «Потемкин» ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Броненосца «Потемкин», на участке от пр. Московского до пер. Старомосковского, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 со 2 по 12 апреля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части на этом участке.
Движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», на участке от пр. Московского до разворотного круга «Ст. м. «Защитников Украины», 2 апреля будет обеспечено в оба направления.
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День идеален для уединенного умственного труда, а вот в отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды.
В первый день апреля на Харьковщине ожидается теплая и сухая погода под влиянием воздушной массы из центральной Европы.
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