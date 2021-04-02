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02.04.2021  08:09   

На участке улицы Рыжовской до середины мая запрещено движение транспорта

Движение транспорта по улице Рыжовской, на участке от пер. Рыжовского до ул. Юрьевской, запрещено до 15 мая.

На участке улицы Рыжовской до середины мая запрещено движение транспорта

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по строительству ливневой канализации по ул. Рыжовской.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Франковской, ул. Спартака, ул. Юрьевской, пер. Рыжовскому и др.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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