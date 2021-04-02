На участке улицы Рыжовской до середины мая запрещено движение транспорта

Движение транспорта по улице Рыжовской, на участке от пер. Рыжовского до ул. Юрьевской, запрещено до 15 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по строительству ливневой канализации по ул. Рыжовской.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Франковской, ул. Спартака, ул. Юрьевской, пер. Рыжовскому и др.
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