В Харькове на два дня закроют центральную улицу

Движение транспорта по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 2 и 3 апреля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №34 по ул. Куликовской.
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День идеален для уединенного умственного труда, а вот в отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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