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01.04.2021  15:30   

В Харькове на два дня закроют центральную улицу

Движение транспорта по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 2 и 3 апреля.


В Харькове на два дня закроют центральную улицу

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №34 по ул. Куликовской.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Дарвина, спуску Куликовскому и др.
Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, движение, харьков
 
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