Главная Новости Дороги и транспорт Игорь Терехов: Так быть не может и не будет! (ВИДЕО)
30.03.2021  19:47   

Игорь Терехов: Так быть не может и не будет! (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы лично оценил состояние троллейбусов и качество перевозок харьковчан.


Игорь Терехов: Так быть не может и не будет! (ВИДЕО)
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы разместил пост на своей странице в Телеграмм.
 
"Лично оценил состояние наших троллейбусов и качество перевозок харьковчан. Сел у метро «Индустриальная» на 46-й троллейбус, доехал до конечной остановки. И был мягко говоря поражен. Интервалы движения - большие, троллейбус грязный, на конечной остановке люди выходят из транспорта просто в грязь, автоматы по продаже и пополнению E-ticket в нерабочем состоянии. 
 
Так быть не может и не будет! 
 
Сегодня обязал всех ответственных лиц в течение недели навести порядок в троллейбусном хозяйстве. Естественно, не только на этом маршруте. 
 
Уверен: совсем скоро харьковчане из разных уголков города будут ездить в новых, чистых и качественных троллейбусах. Для этого мы уже приобрели 57 односекционных троллейбусов с низким полом. Часть из них - уже на действующих маршрутах города. 
 
Также мы обкатываем и новые маршруты. Совсем скоро рассчитываем запустить троллейбус на Пятихатки. Следующий этап - Рогань. Глобальная цель - максимально увеличить количество экономного, быстрого и экологичного электротранспорта в Харькове."
 
Тэги:  терехов, транспорт, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.03 Власть Игорь Терехов: Победить наркоманию в Харькове - это наш долг перед будущими поколениями (ФОТО) 30.03 Дороги и транспорт Игорь Терехов поручил привести в порядок троллейбусы 29.03 Власть Как прошла встреча Игоря Терехова с сотрудниками Национального фармуниверситета (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 