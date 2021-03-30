30.03.2021 19:47
Игорь Терехов: Так быть не может и не будет! (ВИДЕО)
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы лично оценил состояние троллейбусов и качество перевозок харьковчан.
Игорь Терехов: Так быть не может и не будет! (ВИДЕО)
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы разместил пост на своей странице в Телеграмм.
"Лично оценил состояние наших троллейбусов и качество перевозок харьковчан. Сел у метро «Индустриальная» на 46-й троллейбус, доехал до конечной остановки. И был мягко говоря поражен. Интервалы движения - большие, троллейбус грязный, на конечной остановке люди выходят из транспорта просто в грязь, автоматы по продаже и пополнению E-ticket в нерабочем состоянии.
Так быть не может и не будет!
Сегодня обязал всех ответственных лиц в течение недели навести порядок в троллейбусном хозяйстве. Естественно, не только на этом маршруте.
Уверен: совсем скоро харьковчане из разных уголков города будут ездить в новых, чистых и качественных троллейбусах. Для этого мы уже приобрели 57 односекционных троллейбусов с низким полом. Часть из них - уже на действующих маршрутах города.
Также мы обкатываем и новые маршруты. Совсем скоро рассчитываем запустить троллейбус на Пятихатки. Следующий этап - Рогань. Глобальная цель - максимально увеличить количество экономного, быстрого и экологичного электротранспорта в Харькове."
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