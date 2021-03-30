30.03.2021 19:47

Игорь Терехов: Так быть не может и не будет! (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы лично оценил состояние троллейбусов и качество перевозок харьковчан.



Игорь Терехов: Так быть не может и не будет! (ВИДЕО)



Исполняющий обязанности Харьковского городского головы разместил пост на своей странице в Телеграмм.

"Лично оценил состояние наших троллейбусов и качество перевозок харьковчан. Сел у метро «Индустриальная» на 46-й троллейбус, доехал до конечной остановки. И был мягко говоря поражен. Интервалы движения - большие, троллейбус грязный, на конечной остановке люди выходят из транспорта просто в грязь, автоматы по продаже и пополнению E-ticket в нерабочем состоянии.

Так быть не может и не будет!

Сегодня обязал всех ответственных лиц в течение недели навести порядок в троллейбусном хозяйстве. Естественно, не только на этом маршруте.

Уверен: совсем скоро харьковчане из разных уголков города будут ездить в новых, чистых и качественных троллейбусах. Для этого мы уже приобрели 57 односекционных троллейбусов с низким полом. Часть из них - уже на действующих маршрутах города.

Также мы обкатываем и новые маршруты. Совсем скоро рассчитываем запустить троллейбус на Пятихатки. Следующий этап - Рогань. Глобальная цель - максимально увеличить количество экономного, быстрого и экологичного электротранспорта в Харькове."