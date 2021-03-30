30.03.2021 14:18

В Харькове чистят дороги после зимы

С харьковских дорог убирают смет, оставшийся после зимы.

Как сообщил сегодня, 30 марта, на рабочем совещании исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, в первую очередь должны быть вымыты центральные магистрали – пр. Московский, пр. Гагарина, ул. Пушкинская и др.

По словам директора КП «Дорремстрой» Виталия Буры, на сегодня выполнено 30% работ по уборке смета, и работы продолжаются.

Игорь Терехов отметил, что в ходе весеннего благоустройства нужно привести в порядок опоры, покрасить ограждения, убрать мусор.

«Город должен быть приведен в порядок. Много смета, пыли. Убирайте мусор возле остановочных павильонов и выходов из метро. Не могут в 9 утра урны быть заполнены. В 6 утра должна начинаться уборка, а то и раньше», - отметил и.о. мэра.