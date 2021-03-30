30.03.2021 13:02

Игорь Терехов поручил привести в порядок троллейбусы

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поручил тщательнее убирать в троллейбусах перед выходом на маршруты.



// city.kharkov.ua

Вчера Игорь Терехов проехал по троллейбусному маршруту №46, а сегодня, 30 марта, на рабочем совещании в городском совете показал видео с этой поездки.

«За поручни невозможно взяться, все грязное. Кто должен это убирать? Посмотрите, в каком состоянии выход. Как такое можно допускать? Закрепите людей по каждому депо и наведите порядок», - обратился к подчиненным Игорь Терехов.

Также он дал задание заасфальтировать одну из остановок по маршруту №46 и выпускать больше единиц подвижного состава в часы пик.

Кроме того, Игорь Терехов поручил привести в порядок автоматы для покупки и пополнения единых билетов E-ticket, которые расположены на остановках общественного транспорта, и наладить их работу.