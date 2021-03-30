Главная Новости Дороги и транспорт Игорь Терехов поручил привести в порядок троллейбусы
30.03.2021  13:02   

Игорь Терехов поручил привести в порядок троллейбусы

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поручил тщательнее убирать в троллейбусах перед выходом на маршруты.


// city.kharkov.ua

Вчера Игорь Терехов проехал по троллейбусному маршруту №46, а сегодня, 30 марта, на рабочем совещании в городском совете показал видео с этой поездки.

«За поручни невозможно взяться, все грязное. Кто должен это убирать? Посмотрите, в каком состоянии выход. Как такое можно допускать? Закрепите людей по каждому депо и наведите порядок», - обратился к подчиненным Игорь Терехов.

Также он дал задание заасфальтировать одну из остановок по маршруту №46 и выпускать больше единиц подвижного состава в часы пик.

Кроме того, Игорь Терехов поручил привести в порядок автоматы для покупки и пополнения единых билетов E-ticket, которые расположены на остановках общественного транспорта, и наладить их работу.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, троллейбус, порядок, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.03 Власть Как прошла встреча Игоря Терехова с сотрудниками Национального фармуниверситета (ВИДЕО) 28.03 Культура и Туризм Джазовые концерты и фестивали будут проводиться в Харькове регулярно, – Игорь Терехов 28.03 Спорт Харьковский «Металл» победил команду «Днепр» из Черкасс с разгромным счетом (ФОТО)  
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 