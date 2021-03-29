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29.03.2021  19:00   

Троллейбус №47 временно не будет курсировать

Движение троллейбусов по ул. Академика Павлова, ул. Леся Сердюка и ул. Натальи Ужвий, на участке от разворотного круга «Ст. м. «Героев Труда» до разворотного круга «Северная Салтовка-2», будет запрещено ежедневно с 10:00 до 15:00 30, 31 марта и 1 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с регламентно-профилактическими работами на тяговой подстанции «Ул. Дружбы Народов».

В это время троллейбус №47 курсировать не будет.
Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, троллейбус, маршрут
 
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