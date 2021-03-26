26.03.2021 12:32

В понедельник трамвай №8 изменит маршрут движения

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, будет запрещено с 9:00 до 16:00 29 марта.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.



В связи с этим, трамвай №8 будет курсировать так: разворотный круг «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – разворотный круг «Ул. Мухачева».