В понедельник трамвай №8 изменит маршрут движения

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, будет запрещено с 9:00 до 16:00 29 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
В связи с этим, трамвай №8 будет курсировать так: разворотный круг «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – разворотный круг «Ул. Мухачева».
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